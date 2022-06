"The Beatles: Get Back" trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej minuty. Musicie to obejrzeć

Są tu momenty fascynujące dla tych, którzy dobrze znają piosenki zespołu. Nieśmiertelne przeboje grupy dopiero powstają, rodzą się z czasem mocno niewprawnych próbek - znając je, niemal chce się pokazać muzykom, blokującym się i szukającym najlepszego pomysłu, co powinno być dalej. Najlepszy przykład to utwór "Don't Let Me Down": przez pół godziny filmu muzycy zatrzymują się tuż przed - genialnym - refrenem i nie mogą go wymyślić, zdecydować, jak ma brzmieć. Widzowie już to wiedzą, przez moment są "mądrzejsi" pod względem muzycznym od członków The Beatles. To przedziwne i wyjątkowe uczucie, które może dać tylko film taki, jak ten.