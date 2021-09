Terroryzował ludzi. Musieli więc się go pozbyć

Patrick Dempsey był gwiazdą serialu "Chirurdzy". Niespodziewanie postać, w którą wcielał się przez 11 lat została uśmiercona. Mówiono, że aktor chce spróbować sił w kinie, że szuka nowych wyzwań. Prawda wyszła na jaw dopiero po ukazaniu się książki "How to Save a Life: The Inside Story Of Grey's Anatomy".