Teresa Lipowska wspomina zwolnienie Emila Karewicza z serialu. "To był strzał w serce"

- Emil grał moją miłość przedmałżeńską, miałam z nim córkę. Bardzo się ucieszyłam na ten wątek. Niestety z niewiadomych powodów jego bohater został szybko uśmiercony w bezlitosny sposób. Dla niego to był strzał prosto w serce. Dowiedział się o tym ze scenariusza. Nikt go nie uprzedził. Potem nie obejrzał już nigdy ani jednego odcinka serialu. Mówił mi: „Wiesz co, Tereniu, mam żal, że w ten sposób mnie wyeliminowali” - wyznała.