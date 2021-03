Teresa Lipowska opowiedziała o kulisach "M jak miłość": "Bardzo ciężko się pracuję"

Aktorka była ostatnio gościem w programie "Tego się nie wytnie" Telewizji Polskiej, podczas którego poruszyła kilka ciekawych wątków. Wypowiedź zaczęła od oceny kondycji współczesnego teatru. - Wolę tamten teatr niż ten obecny, bo nawet jak się uwspółcześniało sztuki, to one były kulturalnie uwspółcześniane. Teraz idę na "Śluby panieńskie" i widzę gołego faceta, który gania po scenie. Nie bardzo mogę zrozumieć, dlaczego i po co on to robi - zdradziła aktorka.