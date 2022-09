Ten komentarz po występie Sary James ją rozbawił. Juror nawiązał do jedzenia kurczaków

Sara James podczas finału "America's Got Talent" zachwyciła nie tylko widownię zebraną w studiu show NBC i amerykańskich jurorów, ale i ludzi na całym świecie. W ciągu 10 godzin od emisji programu, w internecie jej występ z piosenką "Running Up That Hill" ma już wynik ponad 700 tysięcy odtworzeń w serwisie Youtube. Młoda wokalistka już w czwartek 15 września nad ranem dowie się, czy udało jej się pokonać konkurentów i zwyciężyła.