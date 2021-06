Telewizyjna gwiazda zatrzymana za posiadanie dziecięcej pornografii

Przez wiele lat program był najpopularniejszym serialem TLC. Kiedy więc świat obiegła informacja, że Josh, najstarszy z rodzeństwa baptystów, jako nastolatek dopuszczał się molestowania seksualnego pięciu małych dziewczynek, w tym własnych sióstr, telewizja zakończyła emisję "19 Kids and Counting", ale nie minęło pół roku , a już wróciła do tematu życia rodziny Duggarów produkując spin-off "Counting On".