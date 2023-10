Telewizory na miarę XXI wieku. Czym nas zaskakują?

Niezwykle ważnym aspektem przy wyborze telewizora jest jego rozmiar. Co ciekawe, istnieją specjalne algorytmy potrafiące wyliczyć idealny rozmiar sprzętu w stosunku do odległości, w jakiej się znajduje. Poza wielkością trzeba również zwrócić uwagę na rozdzielczość ekranu – im jest wyższa, tym więcej szczegółów możemy zobaczyć na obrazie. Sporo osób zdecyduje się na zakup telewizora z jak największą ilością cali po to, aby móc poczuć się jak w kinie. Nasz wzrok jest w stanie objąć naprawdę szeroki kąt widzenia, dzięki czemu możemy cieszyć się ulubioną rozrywką w komfortowy sposób. Oczywiście rozmiar i rozdzielczość to niejedyne czynniki decydujące o zakupie telewizora. Co jeszcze warto wziąć pod uwagę?