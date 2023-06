Telewizor z dwoma ekranami za darmo. Trzeba tylko zrezygnować z prywatności

Serwis "The Verge" twierdzi, że Telly traktuje swój produkt jako kopalnię złota dla reklamodawców. Mimo obaw o nadmierny wgląd w życie prywatne projekt, który wchodzi dopiero w fazę testów, cieszy się wielkim zainteresowaniem. Przez ostatni miesiąc zgłosiło się 250 tys. chętnych. Pierwsze telewizory trafią do nich w czerwcu br., a do końca roku producent dostarczy zainteresowanym w sumie pół mln urządzeń.