Telewizja Polska uruchamia kanał TVP Dokument. Co znajdzie się w ramówce?

- Przyglądamy się światu, ludziom, otoczeniu, architekturze, przyrodzie, ale przyglądamy się po to, żeby lepiej rozumieć zachodzące procesy, żeby dotrzeć do istoty tego zjawiska. Wierzę, że tak skonstruowany kanał będzie się wyróżniał na polskim rynku. Nie szukamy taniej sensacji, nie chcemy się z nikogo naśmiewać, nie robimy rzeczy po to, żeby pokazać się, że jesteśmy jakoś wyżsi, lepsi od nich. Nie, przyglądamy się, nie boję się tego słowa, czule, troskliwie drugiemu człowiekowi, żeby go lepiej rozumieć, wierząc, że dzięki temu będziemy lepiej rozumieć także samych siebie. Kto szuka treści atrakcyjnych, ale dobrych i mądrze podanych, ten na pewno odnajdzie kanał TVP Dokument jako swój ulubiony, ukochany kanał – wyznał członek Zarządu TVP Mateusz Matyszkowicz.