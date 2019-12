Tego Sylwestra Sławomir i Kajra nigdy nie zapomną! Popłynęły łzy

Sławomir i Kajra wspólnie spędzili już niejednego Sylwestra, ale jeden pozostanie w ich pamięci na zawsze. Tej nocy wydarzyło się coś, co na zawsze odmieniło ich życie.

- Zanim Sylwestry były tak pracowite, to udało mi się na jednym z nich oświadczyć Magdalenie. Zaręczyny miały się odbyć w bajecznych górskich krajobrazach, przy prószącym śniegu a wylądowaliśmy w błocie, ponieważ była odwilż. Do tego nic się z mojego romantycznego planu nie udało, oprócz pierścionka. Magdalena płakała - tylko nie jestem pewien czy ze szczęścia. Z zaręczyn wyszły "zaryczyny". Ale dostałem w owym dniu prawdziwą szablę od przyjaciela, do obrony mojej przyszłej żony. Mam ją, małżeństwo nadal istnieje, więc nie warunki pogodowe są najważniejsze, ale miłość – opowiada Sławomir.