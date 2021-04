Tego nie wiedzieliście o Big Boy'u z "Gogglebox". Prowadzi rodzinny interes

"Gogglebox. Przed telewizorem" to program, który jest emitowany od 6 września 2014 r. Produkcja od razu zaskarbiła sobie sympatię fanów. Reality-show wypromowało wiele gwiazd. Jedną z nich jest Mateusz Borkowski, którego nazywają Big Boy'em.

Mężczyzna wzbudza skrajne emocje. Część uwielbia tego bohatera, inni nie mogą go znieść. Wszystko za sprawą kontrowersyjnych komentarzy. W najnowszym wywiadzie uczestnik "Gogglebox. Przed telewizorem" opowiedział co nieco o sobie i o tym, czym zajmuje się poza ekranem.

Big Boy o swojej pracy. "To odskocznia od szarej rzeczywistości"

Okazuje się, że Mateusz Borkowski prowadzi rodzinny interes i... sprzedaje łożyska. - Prowadzę rodzinny biznes, który zapoczątkował 30 lat temu mój tato. Ciągnę teraz jego schedę i z tego żyję. Sprzedajemy łożyska i wszystko wokół przemysłu ciężkiego. Mówię zawsze wszystkim, że inni bawili się samochodami, a ja kulkami do łożyska - zdradził Big Boy w rozmowie z Oskarem Netkowskim dla portalu dziendobry.tvn.pl.

- Dla mnie to odskocznia od szarej rzeczywistości, jaką są łożyska. Wstaję rano, robię swoje, później siadam z chłopakami przed telewizorem i oglądam telewizję, czyli odcinam głowę od pracy i przechodzę do przyjemności - dodał bohater "Gogglebox".

Mateusz Borkowski zdradził także, że mimo 7 lat pojawiania się w popularnym programie, wciąż jest "normalnym gościem". - Popularność niczego mi nie daje. Może to, że robiąc zakupy w sklepie spożywczym, pani podtyka mi kartkę i prosi o autograf. Albo mówi mi, że super program i to mnie cieszy, bo po to robimy ten program, żeby sprawiać ludziom radość na twarzach tym trudnym świecie - stwierdził Big Boy.