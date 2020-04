Przed kamerami udawała poronienie. Po latach przyznała się do aborcji

Messer zaczęła opisywać swoje wspomnienia od próby samobójczej, do której doszło kilka lat temu. Kobieta była wtedy świeżo po rozwodzie z drugim mężem i uzależniła się od leków przeciwbólowych. W książce opisuje, że pewnego dnia wsiadła do samochodu i bezwiednie pędziła przed siebie z prędkością 180 km/h. Kiedy dotarło do niej, co robi, odwróciła się tylko, żeby sprawdzić, czy nie zabrała dziewczynek.