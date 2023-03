Tede chwali PiS. Mówi, co udało się tej władzy

Raper Tede jest rzadkim gościem w mediach, ale każda jego wypowiedź odbija się szerokim echem. Wszystko przez to, że muzyk szczerze i bez ogródek mówi to, co myśli. Dawniej Tede zdissował w utworze "Tylko tyle" Kubę Wojewódzkiego, gdy ten wcześniej obraził go w swojej autobiografii. Wygląda na to, że panowie się pogodzili, bowiem Tede pojawił się w podcaście WojewódzkiKędzierski w Onecie. Mówił m.in. o swoim podejściu do patriotyzmu.