"Taniec z Gwiazdami" znika z anteny. Widzowie są podzieleni

Krzysztof Ibisz poinformował uczestników i widzów, że "Taniec z Gwiazdami" ze względu na koronawirusa, zostaje przesunięty na jesień. W sieci zawrzało.

Jak to w przypadku wielu nagłych i zaskakujących decyzji, widzowie są podzieleni. Część z nich uważa, że stacja podjęła słuszną decyzję.

"Szacun", "Zdrowie jest najważniejsze", "Brawo Polsat. Wielki szacunek", "Do tego wszystkiego nie będzie co oglądać przez ten trudny czas... Ale szanuje decyzje!", "Wielki żal i smutek, ale jednocześnie szacunek za tak trudną, jednak bardzo odpowiedzialną, decyzję".

"A cała kasa z głosów poszła donikąd...", "Dla mnie to trochę śmieszne", "Sama sytuacja jest śmieszna, bo po co było głosowanie, sam taniec i stres uczestników?", "Mogli wcześniej pomyśleć, a nie teraz odwołują", "Ciekawe, czy oddadzą pieniądze za smsy?".

My zachęcamy do pozostania w domu, jeśli nie musicie go opuszczać.