"Taniec z gwiazdami" w TVP? Egurrola: "To science-fiction"

Tymczasem kolorowa prasa przypomina, że to decyzją Miszczaka przed laty "TZG" zniknął z anteny TVN, a dopiero po jakimś czasie pojawił się w Polsacie. Czy historia się powtórzy? Serwis Jastrząb Post zwrócił się z pytaniem do Agustina Egurroli, co by się stało, gdyby taneczne show zdecydowała się przejąć TVP.