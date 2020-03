"Taniec z Gwiazdami" w Australii wciąż nadawany na żywo. Produkcja ignoruje zalecenia rządu

Rozprzestrzenianie się koronawirusa zmieniło z dnia na dzień nasz styl życia. Wiele firm umożliwiło swoim pracownikom pracę zdalną. Tam, gdzie to niemożliwe, czyli w telewizji nadawanej na żywo, zrezygnowano z udziału publiczności lub zawieszono produkcje.

Z kolei w Australii Channel 10, który emituje rodzimą wersję "Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami", nie wziął sobie do serca zagrożenia koronawirusem. Choć rząd zdecydował o zamknięciu wielu miejsc publicznych i zalecił swoim obywatelom pozostanie w domach, wskazano, że ośrodki wykonujące niezbędne usługi mają dalej funkcjonować.