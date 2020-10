Wielkie zaskoczenie. Widzowie podjęli decyzję

"Taniec z Gwiazdami" trwa, z półroczną przerwą, od marca br. Z powodu pandemii, obostrzeń i reagowania na bieżącą sytuację nieustannie zmieniają się zasady programu. Tydzień temu widzów zszokowała decyzja, że do gry wraca Sylwester Wilk, który ze względu na swój stan zdrowia zrezygnował z show kilka tygodni temu . Wtedy też okazało się, że z programu odpada typowana na faworytkę Anna Karwan, a z powodu kwarantanny znikają z dalszej zabawy Lenka i Jan Klimentowie oraz Bogdan Kalus. Ale to wciąż nie wszystko.

Taniec z Gwiazdami - Edyta Zając i Michał Bartkiewicz (I taniec)

Taniec z Gwiazdami - Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino (I taniec)

- Bomba! Byłaś podana jak na talerzu. Można było cię sprawdzić. Ręce, rytm! Masz władzę nad swoim ciałem, a to wcale nie jest łatwe. Wyglądasz jak rasowa tancerka. To był najlepszy taniec tej edycji - komplementowała Czarna Mamba.

Taniec z Gwiazdami - Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz (I taniec)

Jako trzeci na parkiet wkroczyli Sylwester Wilk i Hanna Żudziewicz. Sportowiec wykorzystał ostatni tydzień na intensywne treningi i przyznał, że zrobi wszystko, co w jego mocy, by nie zawieść swoich fanów. I słowa dotrzymał. Ogniste tango w jego wykonaniu zachwyciło wymagających jurorów, a niejednemu widzowi łezka zakręciła się w oku.

- Wracasz w wielkim stylu, bez żadnej spiny. To mi się podoba, ten taniec jest idealnie do ciebie dobrany. Byłeś pewny siebie - ocenił Malitowski.

Taniec z Gwiazdami - Edyta Zając i Michał Bartkiewicz (II taniec)

Drugą rundę rozpoczęła Edyta Zając. Romantyczna rumba do utworu Sama Smitha "I'm Not The Only One" to kolejny taniec modelki, który oczarował jury.