"Taniec z Gwiazdami". Iwona Pavlović nie mogła powstrzymać łez. Emocje wzięły górę

- [...] Tak naprawdę obok naszego państwa dzieje się dokładnie to samo, bo też mam przyjaciół na Ukrainie i dalej nie mieści mi się to w głowie, a tak naprawdę niewiele możemy zrobić. To jest naprawdę strasznie smutne - przyznała Iwona Pavlović. - Czasami trzeba walczyć właśnie udziałem w takim programie. Sama wiesz, że artyści jeżdżą na fronty, żeby podbudowywać morale, to wszystko się dzieje, więc rób to, co robisz z Jackiem i będzie dobrze - dodała.