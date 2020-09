"Taniec z gwiazdami". Otwarcie powiedziała o rozwodzie

Zobacz: Edyta Zając. "Przełamuje stereotypy perfekcyjnej modelki"

Tuż przed występem Edyty Krzysztof Ibisz zapowiedział, że w jej życiu prywatnym wiele się wydarzyło w trakcie ostatnich miesięcy. Edyta potwierdziła to w krótkim wideo pokazanym widzom.

"Nazywam się Edyta Zając i od 15. roku życia pracuję jako modelka. Moja praca to głównie wyjazdy zagraniczne. Niestety, przez ostatnie 6 miesięcy moja branża stanęła w miejscu, więc ten czas spędziłam w Polsce. Ten okres 6 miesięcy to też dla mnie taki czas zamknięcia pewnych spraw prywatnych" - powiedziała, by po chwili wprost dodać: