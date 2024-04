"Taniec z gwiazdami": Daria Syta kusi na potęgę. Trudno oderwać od niej wzrok

Daria Syta, 25-latka pochodząca z Radomia, to jedna z nowych twarzy bieżącej edycji "Tańca z gwiazdami". Debiutująca w parze z Maciejem Musiałem tancerka już zdążyła dojść do półfinału, co z pewnością jest zasługą nie tylko tanecznego talentu aktora, ale i jej wysiłków na parkiecie.