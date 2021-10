Tańczył na grobie żony. Po 20 latach dzięki policjantom z "Archiwum X" wyszło na jaw, co stało się z Angeliką

- Wszyscy ludzie, z którymi rozmawialiśmy, twierdzili, że Angelika była doskonałą matką i nie zostawiłaby córki. Potem zaczęliśmy śledzić to, jak zachowywał się po rzekomym zaginięciu żony Daniel. Przesłanką, która dała nam dużo do myślenia, było to, że po wejściu w nowy związek małżeński, zmienił nazwisko, co w przypadku mężczyzn jest przecież niezwykle rzadkie – opowiada jeden ze śledczych, który pracował nad sprawą.