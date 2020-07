Gwiazda TV przedawkowała. Stacja wstrzymuje emisję jej programu

Stacja We TV zaplanowała na 30 lipca premierę pierwszego odcinka "Tamar Braxton: Get Ya Life!". Teraz okazuje się, że nowe reality show z Tamar Braxton w roli głównej nie pojawi się na antenie wcześniej niż 10 września. Władze stacji wydały oświadczenie, w którym czytamy: "W tej chwili łączymy się z jej fanami, wysyłamy dobre myśli w nadziei, że otrzyma wsparcie i pomoc, której potrzebuje w tym trudnym czasie".

Radość w rodzinie Kurdej-Szatan. Córka aktorki wyczekuje narodzin brata

Jak podaje TMZ, 43-latka trafiła do szpitala 16 lipca po interwencji jej chłopaka, Davida Adefeso. To on wezwał pogotowie do pokoju hotelowego Ritz-Carlton w Los Angeles, gdzie znaleziono nieprzytomną gwiazdę. Braxton zmieszała wcześniej narkotyki z alkoholem. Nie wiadomo, czy była to próba samobójcza. Adefeso twierdzi, że zachowanie Braxton było reakcją na sposób, w jaki We TV przedstawiło ją w pierwszym odcinku nowego show.