Takich świąt jeszcze nie miał. "Bardzo mi przykro"

Sławomir i Kajra to jedno z najbardziej rozchwytywanych małżeństw w polskim show-biznesie. Ich hity nuci spora część Polaków. Przy okazji wciąż zachowują się jak nowożeńcy, którzy świata poza sobą nie widzą, co ma niemały wpływ na ich popularność. Jednak ostatnie miesiące są dla nich wyjątkowo ciężkie. To oczywiście z powodu pandemii koronawirusa, który w szczególności dała się we znaki muzykom.