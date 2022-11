Tak wyglądała Karolina Szostak ponad 20 lat temu, gdy zaczynała w Polsacie. "Skąd wy macie takie zdjęcia?"

- Pamiętam, że był to październik. Mój ówczesny szef w redakcji sportowej pochwalił mnie i powiedział, że dobrze mi poszło. Siadając przed kamerą, chyba nie do końca wiedziałam, co mnie czeka, a w życiu jest jakoś tak, że im mniej człowiek wie, tym mniej się stresuje - opowiadała swego czasu o swoich początkach w rozmowie z serwisem Polsat.pl.