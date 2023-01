Tak wyglądają kulisy rozstania Warnke i Stramowskiego. Wiadomo, gdzie mieszka ona, a gdzie on

Jeśli chodzi o kwestię opieki nad 3-letnią córką Helenką, to Warnke zajmuje się dzieckiem na co dzień, a gwiazdor "Pitbulla" w weekendy. Serwis podkreśla, że między byłymi partnerami mimo rozstania nie ma złej krwi. Kasia zaakceptowała nowy związek Piotra i kibicuje jego nowej relacji. - W tej chwili Piotr wszedł w nowy związek i powiem tak: jeżeli ktoś chce sprawić mi przyjemność, mówiąc źle o nim czy jego partnerce, to jest odwrotnie, ponieważ to jest moja nowa rodzina. To jest rodzina mojego dziecka - powiedziała niedawno Warnke w "Dzień dobry TVN".