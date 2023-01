Tak widzowie zareagowali na zmianę prowadzących w "Dzień dobry TVN". Filip Chajzer opuścił studio podczas programu

Ostatnia godzina wtorkowego wydania "Dzień dobry TVN" przyniosła nieoczekiwany bieg wydarzeń. Małgorzata Ohme w pewnym momencie poinformowała widzów, że Filip Chajzer nie jest w stanie dalej prowadzić programu, jako że źle się poczuł i musiał pojechać do szpitala. Do końca wydania zastąpili go Robert Stockinger i Mateusz Hładki.