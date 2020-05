Tak "Wiadomości" informowały o aferze w Trójce. "Polityczna awantura"

W materiale "Wiadomości" powtórzono słowo w słowo oficjalną narrację Polskiego Radia: w LP3 doszło do manipulacji głosami słuchaczy, a prowadzący Marek Niedźwiecki zdecydował o przestawieniu piosenki "Twój ból jest większy niż mój" z miejsca 6. na 1.

W materiale TVP padła informacja o odejściu Marka Niedźwieckiego i innych dziennikarzy, ale jednocześnie zaznaczono, że część środowiska odebrało to jako "gest polityczny".

Ta "część środowiska" to Dorota Kania, dziennikarka "Gazety Polskiej", współautorka głośnej książki "Resortowe dzieci".

W "Wiadomościach" pokazano fragment jej wypowiedzi, w którym mówiła, że Trójka w stanie wojennym była "wentylem bezpieczeństwa". Ponadto jej zdaniem stacja była wtedy "hermetyczna" i nie dopuszczano do niej młodych dziennikarzy. A jeśli dopuszczano, to o "konkretnych preferencjach politycznych".