Niespodzianka dla fanów. "Tak to leciało" wraca na antenę TVP

Program "Tak to leciało" przed laty święcił triumfy popularności na antenie TVP2. W muzycznym teleturnieju tak jak podczas karaoke trzeba było zaśpiewać znany utwór, po czym z ekranu znikał tekst piosenki, a uczestnik show musiał z pamięci ją dokończyć. W programie gościnnie pojawiło się wiele gwiazd m.in. Doda, Beata Kozidrak, Edyta Górniak czy Andrzej Piaseczny.

Teleturniej przestał być emitowany w 2012 r. Jak podał serwis Telerozrywka.pl, "Tak to leciało" ma powrócić do TVP. Można już zgłaszać się do programu przez internetowy formularz.