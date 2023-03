Tak Sarah Ferguson wspomina wieczór panieński. Diana odegrała pierwsze skrzypce

- Przekręciłyśmy swoje pierścionki zaręczynowe, ale Diana zobaczyła na przednim siedzeniu frytki z bekonu. Zaczęła je podjadać, policjant na nią nakrzyczał "nie można tak robić!", ale to już się stało. I wtedy zorientowali się, że to Diana, no i ja, Fergie - dodała rozbawiona ex żona księcia Andrzeja.