Tak Polacy są odbierani w Holandii. "Jeden serial niczego nie zmieni"

On w bardzo nowatorski sposób pokazuje życie Polaków w Holandii. Przedstawia ich w bardzo pozytywny sposób. Naświetla różne aspekty ich życia, o których niekoniecznie się mówi czy myśli. Tworzy to bardzo pozytywny, ale nie przesadnie cukierkowy obraz polskiej mniejszości. Myślę, że to bardzo ważne dla mieszkających tu Polaków. Wielu z nich może się w nim odnaleźć, utożsamiać się z bohaterami. Myślę, że to ważny krok do przodu, jeśli chodzi o budowanie samoświadomości tutejszej polskiej społeczności. Cieszę się więc, że ten serial powstał. Byłoby dobrze, gdyby trafił też do Holendrów. Ciekawe, z czego by się śmiali. To by pokazało, jak dobrze znają swoich nowych sąsiadów.