Tak odważna jeszcze nie była. Magdalena Narożna cała w prześwitach

Magdalena Narożna podbija scenę disco polo od ponad dekady. W 2012 r. przemianowała swój dotychczasowy zespół, Technology, na Pięknych i Młodych, jednak nadal występowali głównie na weselach. Przełom nastąpił rok później, gdy teledysk do piosenki "Niewiara" okazał się hitem na YouTubie. W 2014 r. grupa aspirujących gwiazd disco polo awansowała do finału programu "Must Be the Music. Tylko muzyka".