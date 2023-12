Tak Kate wita się z królem. Kamery BBC zaobserwowały rodzinną chwilę

W drugi dzień świąt BBC wyemitowała dokument "Karol III: Rok koronacji", który ukazuje kulisy tych historycznych wydarzeń. Niestety wciąż niedostępny w polskiej kablówce. W sieci umieszczono fragment dokumentu. Widzimy na nim moment, w którym książę William wraz z Kate i trójką dzieci wchodzą do świątyni, by wziąć udział w próbach do wielkiego dnia. Karol przywitał się pocałunkiem ze swoim starszym synem oraz synową. Kate po chwili dygnęła przed teściem, jak nakazał protokół. To bardzo rzadki obrazek: rodzina królewska stroni od publicznego okazywania uczuć. Oczywiście kolejne pokolenia powoli to zmieniają.