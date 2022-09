Tak Ibisz znowu czuje się w roli ojca. Opisał pierwsze dni po narodzinach małego Borysa

"Prawdę mówiąc nie mieliśmy ochoty tego słuchać. Mówiliśmy do słuchawki: 'To pa, dziękujemy'. I mieliśmy rację. Świat się nie skończył. Mały jest cudowny. My niewyspani, ale szczęśliwi. Prośba więc w imieniu przyszłych rodziców. Nie straszcie ich. Nie programujcie. Nie ma reguł i jednego doświadczenia. Wierzymy (może naiwnie), że dobre nastawienie to już połowa sukcesu" - podsumował Ibisz, którego w najbliższy poniedziałek wieczorek ponownie zobaczymy w roli gospodarza w kolejnym odcinku "Tańca z gwiazdami".