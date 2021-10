"Tak bardzo cierpiała". Kulisy ostatnich tygodni życia Brittany Murphy

Elizabeth Ragsdale, która była zaręczona z Monjackiem twierdzi, że ten cały czas okłamywał ją na temat tego czym się zajmuje. "Wciąż mówił, że prowadzi poważne rozmowy z gwiazdami z Hollywood i wytwórniami filmowymi, ale to wszystko nie było prawdą" – uważa Ragsdale, którą przyszły mąż Brittany Murphy porzucił, gdy była w czwartym miesiącu ciąży. "Zapłacił za bilet do Nowego Jorku i powiedział, że się ze mną spotka. Ale nie było go tam. Kiedy udało mi się do niego dodzwonić, po prostu odłożył słuchawkę".