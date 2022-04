Tajwańska sieć telewizyjna ogłosiła wojnę z Chinami. Później przeprosiła za "techniczny błąd"

Wkrótce potem prowadząca serwis informacyjny o godz. 10:00 zdementowała te informacje. "Prosimy obywateli, by nie panikowali. Dementujemy te informacje i przepraszamy". Jak podała, omyłkowa informacja o rozpoczęciu wojny była "błędem technicznym". Komunikat został przygotowany na ćwiczenia z Departamentem Straży Pożarnej Tajpej, które miały miejsce we wtorek. Dzień później ktoś przez pomyłkę opublikował go na wizji.