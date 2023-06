Tajemnice Prigożyna. Hakerzy wykradli kilka tysięcy dokumentów

Wieczorem 23 czerwca Prigożyn wezwał Rosjan do walki przeciwko moskiewskiemu reżimowi. Stało się to tuż po tym, jak Ministerstwo Sprawiedliwości uznało go za agenta obcego wywiadu, który stanowi zagrożenie dla stabilności kraju. Lider grupy Wagnera zareagował stanowczo: - Putin dokonał złego wyboru. Tym gorzej dla niego. Wkrótce będziemy mieli nowego prezydenta.