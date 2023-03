Tajemnice Prigożyna. Dokument odkrywa nowe fakty z działalności Grupy Wagnera

Kolejny aspekt działalności Prigożyna to prywatna służba bezpieczeństwa, która na terenie Rosji ma nękać przeciwników reżimu. W Rosji ludzie Prigożyna śledzą, infiltrują i niszczą opozycję; natomiast w Afryce zajmują się tuszowaniem zbrodni wojennych popełnianych przez rosyjskich najemników. Jak to działa? Na przykład w Republice Środkowoafrykańskiej miejscowa prokuratura dostaje wysokie łapówki, żeby tuszować gwałty na Afrykankach popełniane przez Rosjan. Takich przykładów jest w filmie więcej. Dziennikarze docierają do świadków, w tym byłych wagnerowców.