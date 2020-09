Tajemnica tatuażu Igora z "Love Island" wyjaśniona. Kto by się spodziewał!

Igor to nowy uczestnik programu "Love Island. Wyspa miłości" , której 2. edycja przed chwilą wystartowała. 22-latek pojawił się na wyspie we czwartek i już zdążył sporo namieszać.

Ale to jedyny tatuaż zdobiący ciało chłopaka. O wiele bardziej intrygujący jest wzór, który Igor ma na prawym przedramieniu. Na pierwszy rzut oka to czaszka. Nic oryginalnego? Błąd. Przy dokładniejszym spojrzeniu okazuje się, że to fragment jednego z najsłynniejszych zdjęć XX wieku.