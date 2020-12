Ta świąteczna reklama wzruszy was do łez. Nic piękniejszego dziś nie zobaczycie

Świąteczne reklamy to nie tylko informowanie przez popularne sieciówki o kolejnych promocjach na barszcz w kartonie czy kilogram maku w puszce. Niektórzy twórcy spotów wspinają się na wyżyny kreatywności i zdobywają "widzów" w zupełnie inny sposób. W jaki? Zobaczcie wideo pewnej niemieckiej apteki i spróbujcie nie uronić łzy.

Cztery lata temu przed świętami Bożego Narodzenia reklama Allegro "Czego szukasz w Święta? English for beginners" zdeklasowała konkurencję. Opowieść o starszym panu szykującym się do wyjazdu na święta, podczas którego ma zobaczyć po raz pierwszy wnuczkę mieszkającą w Wielkiej Brytanii, poruszyła internautów i media na całym świecie. Do tej pory klip został wyświetlony na Youtube ponad 18 milionów (!) razy. Marka co roku pokazuje nową świąteczną reklamę, która wzrusza odbiorców do łez. W 2020 r. nie spodziewała się jednak konkurencji ze strony... niemieckiej apteki.

Fabuła spotu Doc Morris jest banalna. I w tej prostocie tkwi cała magia. Starszy pan budzi się któregoś grudniowego dnia i spogląda na ramkę ze zdjęciem. Wstaje, odszukuje pod stertą koców i narzędzi zakurzony ciężarek do ćwiczeń i codziennie usiłuje go podnieść. Dzień w dzień stara się go dźwigać, wpatrując się w tę samą fotografię. Nie przejmuje się ani litościwymi spojrzeniami sąsiadów, ani fizycznym bólem, ani niesprzyjającą pogodą.

To będą dla nich pierwsze takie święta

Z każdym kolejnym dniem mężczyźnie udaje się podnosić ciężarek coraz wyżej. Choć jest mu trudno, nie poddaje się.

W końcu nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Bohater pakuje prezent, wsiada do samochodu i udaje się do rodziny. Wita się z dorosłymi już dziećmi i skupia wzrok na wnuczce. Wręcza dziewczynce podarunek, którym okazuje się ozdobna gwiazda na choinkę. I w tym momencie dowiadujemy się, dlaczego mężczyzna tak uparcie trenował. Wszystko po to, by wziąć wnuczkę na ręce i pomóc jej umieścić gwiazdę na czubku świątecznego drzewka.

Wzruszające, prawda?

Take Care of Yourself \| Doc Morris Christmas Advert 2020