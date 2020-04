Szymon Hołownia ostro krytykuje zmiany w wyborach. "Ustawiają je pod Dudę"

Szymon Hołownia , do niedawna prowadzący "Mam talent", dziś kandydat na prezydenta Polski, w czwartek rano był gościem specjalnego wydania "Salonu politycznego Trójki". O czym mówił w audycji Beaty Michniewicz?

Hołownia jest zwolennikiem utrzymania restrykcji, mających ograniczyć pandemię koronawirusa. Opowiedział się także za wprowadzeniem obowiązku noszenia masek. - Wytrzymamy to, to nie będzie trwało wiecznie – mówił kandydat na prezydenta. Przy okazji poruszył też temat nadchodzących świąt, które jego zdaniem powinniśmy przeżywać tak, jak zostało to opisane w Ewangelii.