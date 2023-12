Szykuje się hit. Premiera serialu o kultowym projektancie tuż-tuż

Twórcami produkcji są Lourdes Iglesias, Aitor Arregi, Jon Garaño i Jose Mari Goenaga. Za oryginalną ścieżkę dźwiękową odpowiedzialny jest między innymi kompozytor Alberto Iglesias, zdobywca 11 nagród Goya, czterokrotnie nominowany do Oscara, trzykrotnie do nagrody BAFTA i dwukrotnie do Złotych Globów. Za kostiumy odpowiada Bina Daigeler, nominowana do Oscara za film aktorski "Mulan" i do nagrody Emmy za kostiumy do "Mrs. America". Autorem zdjęć jest Javier Agirre Erauso, zdobywca nagrody Goya za "Olbrzyma".