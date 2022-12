Sztaba o swojej głębokiej wierze. Mówi o kryzysie Kościoła

Adama Sztabę widzowie przez ponad 5 lat oglądali w programie "Must Be The Music. Tylko Muzyka". Kompozytor długo związany był z Dorotą Szelągowską, którą poślubił w 2013 r. To oficjalne małżeństwo długo nie trwało. Zdecydowali się na rozwód. "Prawdopodobnie zupełnie niepotrzebnie wzięliśmy ślub. Wszyscy nam mówili: jedenaście lat bycia razem, a wy bierzecie ślub. Jest coś takiego, że nie podejmujesz tych decyzji wcześniej, a potem próbujesz tym coś ratować" - komentowała projektantka. Sztaba jakiś czas później związał się z Agnieszką Dranikowską, z którą chciał wziąć ślub kościelny. By tak się jednak mogło stać, musiał unieważnić poprzedni ślub kościelny. Udało się po dwóch latach starań.