- Wciąż nie rozumiem, kiedy mówiąc o denazyfikacji, powinniśmy powiedzieć stop? Po wyeliminowaniu pułku Azowa (specjalny oddział wojsk w Mariupolu - przyp.red.)? Czy to będzie wystarczające? Nie. Wprost nazywasz Zełenskiego reżimowym nazistą. Co powinniśmy z nim zrobić? Pozbyć się go? - zapytał Kilinkarov.