Sznurki i powietrze. Kreacja Jourdan Dunn niewiele zakrywała

Teoretycznie to o gwiazdach zdobywających nagrody powinno mówić się najwięcej, ale to co dzieje się na czerwonym dywanie podczas rozdania statuetek BAFTA często budzi największe emocje. Tylko spójrzcie na kreację Jourdan Dunn.