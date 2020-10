Szkoda czasu i oczu. Nowa "Rebeka" to jak próba reanimowania trupa

Historie o trudnej miłości pasują do niego jak pięść do nosa. A jednak wszechświat i kilku producentów stwierdziło, że będzie idealny do zrobienia filmu o zagubionej, naiwnej dziewczynie, która musi odnaleźć się w wyjątkowo toksycznej sytuacji.

Historia wygląda tak: młoda dziewczyna (w tej roli Lily James) poznaje na wyjeździe w Monte Carlo bogatego wdowca Maxima De Winter (Armie Hammer). Ona nie ma nic, on ma wszystko. Ta dziewczyna nie ma nawet imienia (w książce De Mourier nigdy nie pada), co podkreśla tylko jej beznadziejnie smutną sytuację. Maxim zakochuje się w dziewczynie i przez zbieg różnych okoliczności postanawia ją poślubić, a następnie zamieszkać z nią w jego bajecznej rezydencji – Manderley.

Fakt, wrzucił do tej historii nieco więcej miłości i beztroski między Maximem i jego nowo poślubioną żoną. Pięknie ograł bajeczne lokacje, które przypominają nam, że przez pandemię nigdzie nie możemy się ruszyć. Ale to dalej film kostiumowy, o którym zapominamy po kilku minutach od końcowych napisów.

To trochę tak, jakby dziś robić jeden do jednego "Przeminęło z wiatrem" i nie uwzględnić faktu, że czasy się zmieniły.

Jaki jest sens w przepisywaniu książki? De Mourier pokazywała sytuację kobiety zależnej od mężczyzny, uwikłanej w toksyczną relację, bezsilność ze względu na płeć. To są – co przerażające – ponadczasowe problemy, których w tym filmie praktycznie nie widać. Naiwną mężatkę, która boi się powiedzieć, co myśli, może dobrze było oglądać w 1940 r. W 2020 mogli by nam tego podarować.