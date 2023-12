Sześć ataków serca. Aktor mówi, jak się zaczęło

Marka Shepparda z pewnością doskonale znają ci, którzy latami śledzili serial "Nie z tego świata". Amerykanin wcielał się tam w Zmiennokształtnego, króla piekła Crowleya.

Sheppard pojawiał się epizodycznie w sezonach od 5. do 9., a w sezonach 10-12 miał już główną rolę. Po 2017 r. aktor nie miał już takiego szczęścia do produkcji, które można by uznać za ważne w popkulturze. Zagrał w "Mania City", w "Doom Patrol", a ostatnio w "Walker: Independance", zaś karierę w świecie filmu zakończył w 2013 r. produkcją "Sons of Liberty".