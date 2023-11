"Szepty mroku" – mrożąca krew w żyłach zagadka kryminalna

Akcja serii rozgrywa się w 1971 r. na terenach należących do plemienia Navajo. Bohaterem thrillera jest porucznik Joe Leaphorn – szef policji plemiennej. Joe jest twardym, ale zmęczonym życiem szeryfem, który musi rozwiązać zagadkę tajemniczego podwójnego zabójstwa popełnionego w okolicy. W śledztwie Leaphornowi ma pomóc młody policjant Jim Chee. Jest on pewnym siebie mężczyzną ze skomplikowanymi uczuciami związanymi z młodością spędzoną w rezerwacie. Otwarcie dąży do asymilacji, edukacji i integracji z białymi, co często jest przyczyną sprzeczek z funkcjonariuszką plemienną Bernadette Manuelito. Jak się okazuje, udzielenie pomocy Leaphornowi to jedynie przykrywka. Chee ma także do wykonania specjalną misję powierzoną mu przez agenta FBI. Ma wytropić mężczyzn odpowiedzialnych za napad na opancerzoną ciężarówkę, do którego doszło kilka tygodni wcześniej. FBI jest przekonane, że przestępcy zestrzelili swój helikopter na terenach należących do Navajo, a zadaniem Chee jest ich odnalezienie. Jednak to dopiero początek wydarzeń, które skierują bohaterów do walki z siłami zła, sobą nawzajem i własnymi demonami na drodze do zbawienia.