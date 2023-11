Spontanicznie kupiła dom w Hiszpanii. Teraz wspomina, od czego się zaczęło

"W styczniu przyjechałam tu przypadkiem, przejazdem i na szybko, i jak to ja, postanowiłam tak tylko się rozejrzeć w nieruchomościach, bo może kiedyś… i skończyło się na kupnie domu. Domku. 90 m2 do remontu, za to za cenę o połowę mniejszą niż nieruchomość w Warszawie, Trójmieście czy Krakowie oraz z obłędnym widokiem" - wspominała Szelągowska, która niedawno zakończyła remont swojej letniej rezydencji.