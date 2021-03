Szef portalu TVP Info uderza w "Wyborczą". "Za chwilę ktoś wyjdzie z nożem i zamorduje Obajtka"

Potem porównał tę sytuację ze sprawą nieżyjącego prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza: - Co więcej, politycy atakują TVP za to, że informowała o nieruchomościach jednego z polityków samorządowych dużego miasta w Polsce. To znana sprawa prezydenta Gdańska. A z kolei kiedy inne media informują o nieruchomościach, o starych sprawach jeszcze sprzed lat, prezesa spółki państwowej, to nikt nie mówi o nękaniu. Nikt nie mówi, że za chwilę ktoś wyjdzie z nożem i zamorduje prezesa Obajtka. I wtedy będziecie mówić, że krew na rękach ma kto? Gazeta Wyborcza?!