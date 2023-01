Szef KRRiT chce ukarać TVP Info za umożliwienie identyfikacji ofiar pedofila

Materiał Duklanowskiego skrytykował także Błażej Kmieciak, szef Państwowej Komisji ds. Pedofilii. Zapowiedział skierowanie w tej sprawie wniosku do Rady Etyki Mediów. Zareagował na to Tomasz Sakiewicz, który z kolei uznał, że ma to znamiona zastraszania dziennikarzy i powiedział, że ma zamiar skierować sprawę do prokuratury.